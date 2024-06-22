Спасатели дали прогноз по паводку в ХМАО

Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска вырос за сутки на 5 см, сообщили в ГУ МЧС по ХМАО. Прогнозируется затопление еще 25 земельных участков и подъездных путей.

Также не исключен рост уровня воды в реке Большой Салым. В этом случае возможен перелив участка дороги по улице Мира и риск затопления 8 земельных участков в Лемпино в Нефтеюганском районе.

На остальных реках округа специалисты фиксируют падение уровня воды различной интенсивности. В селе Саранпауль Березовского района вода полностью отступила от участков.

Всего в Югре затопило свыше 1 300 приусадебных участков, 175 дачных и 5 жилых домов. Спасатели ожидают стабилизации паводковой ситуации в ХМАО в течение нескольких дней.