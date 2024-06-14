В Югре продолжают фиксировать рост уровня воды в реке Обь

На сегодняшний день, 14 июня, уровень воды в реке Обь составляет 954 сантиметра. Это плюс четыре сантиметра за минувшие сутки, рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовска.

«Сегодня, 14 июня, уровень воды в реке Оби составляет 954 сантиметра (плюс четыре сантиметра за минувшие сутки). При возникновении ЧС следует незамедлительно звонить по телефону 112», − напомнили в мэрии.

Напоминаем, в Югре, по данным на утро 12 июня, подтопило 340 приусадебных участков. Прогнозируют подтопление в селе Саранпуль из-за роста уровня воды в реке Ляпин. Опасные явления ожидаются 15-17 июня.