В Югре прогнозируют подтопление в селе Саранпуль

В ХМАО прогнозируют подтопление в селе Саранпуль из-за роста уровня воды в реке Ляпин. Опасные явления ожидаются 15-17 июня, сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС.

«По информации Обь-Иртышского управления гидрометеорологии, 15-17 июня 2024 года из-за притока талой воды с горной части при увеличении температуры воздуха и выпадения осадков уровень воды в реке Ляпин у села Саранпауль достигнет критериев опасного явления «половодье» с дальнейшим подъемом уровня воды и затопления пойменных территорий», - говорится в сообщении.

Сейчас в Саранпауле подтоплено 13 приусадебных участков, отмечает ТАСС. За сутки уровень воды в реке Ляпин поднялся на 11 см. В населенном пункте введен режим повышенной готовности из-за паводка.

Всего в ХМАО подтоплено почти 380 приусадебных участков и 4 участка автомобильных дорог. Большая часть участков расположена в окрестностях Нижневартовска. За сутки уровень воды в Оби поднялся на 2 см и достиг 950 см. Это на 10 см выше критического уровня.