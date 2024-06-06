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​Опыт Югры в сфере социального заказа признали позитивным. Его будут тиражировать по всей стране

Югра выделилась своим подходом к социальному предпринимательству на ПМЭФ

​Опыт Югры в сфере социального заказа признали позитивным. Его будут тиражировать по всей стране
Фото admhmao.ru

На Петербургском международном экономическом форуме временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук принял участие в заседании рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Госсовета по направлению «Малые и средние предприятия (МСП)».

В регионе уже реализуются множество программ поддержки социального предпринимательства, включая финансовую, образовательную и информационно-консультационную поддержку. Особенно значимой является грантовая поддержка на сумму до 500 тысяч рублей, доступная для малого и среднего бизнеса. В Югре уже насчитывается 370 организаций со статусом «социальное предприятие», что на 17,8% больше, чем в прошлом году.

Руслан Кухарук подчеркнул, что благодаря поддержке рабочей группы Югра стала пилотным регионом по реализации проектов социального предпринимательства, и эти успешные практики уже распространяются по другим регионам России. Он отметил: «Сегодня это уже практически 11 тысяч социальных предпринимателей, которые работают в нашей стране. Услугами пользуются более 650 тысяч жителей нашей страны. Это, наверное, самый главный показатель, который говорит о том, насколько сегодня социальные предприниматели готовы быть нашими партнерами».

Особое внимание в рамках заседания было уделено молодежному социальному предпринимательству, которое представляет собой новое направление развития для региона. Врио губернатора Югры предложил использовать возможности Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления для тиражирования успешных практик социального предпринимательства в муниципальных образованиях.

Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров подчеркнул важность национальных и региональных мер поддержки, включая субсидии, гранты и налоговые льготы для социальных предприятий. Он отметил, что Ханты-Мансийский автономный округ является лидером по реализации федерального закона о социальном заказе, что способствует улучшению качества жизни граждан и разнообразию предлагаемых услуг.

«Ханты-Мансийский автономный округ – один из абсолютных лидеров. И позитивный опыт нужно, безусловно, распространять. Мы только что завершили большое социологическое исследование результатов реализации этого проекта, и пока результат внушает оптимизм», – заключил Лавров.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 196, комментариев: 0
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