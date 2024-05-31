В Сургутском районе пройдут соревнования по конкуру и выездке

В поселке Белый Яр 2 июня пройдет чемпионат и первенство Сургутского района по конкуру и выездке. После соревнований желающие смогут попробовать себя в хоббихорсинге - прокатиться на игрушечной лошади, сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

Спортивное мероприятие приурочено к Дню защиты детей. Оно пройдет в детско-юношеском конно-спортивном клубе «Династия». Участие в соревнованиях примут наездники из Ноябрьска, Мегиона, Сургута и Сургутского района.

«По окончании данного маршрута все желающие могут поучаствовать в хоббихорсинге - почувствовать себя настоящими всадниками, преодолевая препятствия на хоббихорсе. Вечером состоится церемония закрытия соревнований, парад участников и награждение призеров и победителей», - отметили в пресс-службе.