В Югре прошла конференция «Молодежная Арктика: наука для будущего»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с участниками научно-практической конференции «Молодежная Арктика: наука для будущего» и Международной арт-резиденции народного искусства и дизайна. Встреча прошла в Ханты-Мансийске и собрала молодых ученых и творцов, занимающихся изучением и сохранением культурных традиций.

На заседании глава региона подчеркнула значимость данных мероприятий, которые проводятся под эгидой авторитетных международных организаций, включая ЮНЕСКО и «Северный форум». Наталья Комарова отметила, что конференция и арт-резиденция способствуют реализации целей устойчивого развития и поддержанию человеческих ценностей.

Особенно губернатор выделила создание международного ресурсного центра в Югре, который станет хабом для развития региональных брендов, основанных на народном искусстве и дизайне. Центр будет работать в интересах финно-угорского мира, а также регионов Севера, Арктики и Дальнего Востока. Комарова призвала участников активно включаться в работу центра, что будет способствовать развитию креативных индустрий в регионе.

Губернатор также затронула вопросы международного научного сотрудничества, акцентируя внимание на важности участия Югры в международном арктическом научном сообществе. Она сообщила о намерении направить в МИД России предложение о включении конференции «Молодежная Арктика: наука для будущего» в программу Международного полярного года, который будет проводиться в 2032-2033 годах.

В завершение встречи Наталья Комарова пригласила присутствующих присоединиться к Международному клубу друзей Югры, который был создан после Всемирного фестиваля молодежи. Клуб является платформой для общения и обмена опытом в области экономики, образования, науки и культуры.

Среди иностранных участников встречи были представители различных стран, которые выразили интерес к сотрудничеству с Югрой в сфере народного искусства и дизайна. Художник из Китая Чжан Цзяхэ отметил, что такие встречи способствуют взаимообогащению культур и предложил организовать выставки, чтобы познакомить народы друг с другом более тесно.

Галина Кравченко из Камчатского края подчеркнула значение сохранения национальной самобытности в условиях глобализации и пригласила югорчан поделиться опытом на Камчатке.

Дизайнер из Узбекистана Мохинур Комолова выразила надежду на создание совместной коллекции одежды, представляющей культурные коды народов Югры и Удмуртии, которую планируется представить на Евразийском женском форуме.