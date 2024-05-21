На югорчанина написали донос за пародию на картину «Тайная вечеря»

Жителя Когалыма обвиняют в оскорблении чувств верующих за пародию на картину Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря», пишет Muksun.fm.

С заявлением в полицию обратились активисты «Русской общины», пишет издание. Поводом послужили пост югорчанина в соцсети про игру квиз и фотография, сделанная по мотивам знаменитой картины.

«Участники „Русской Общины“ города Когалым наткнулись на пост одного из местных общественников в социальной сети Вконтакте. Всего лишь текст об игре под названием „Мозгобойня“ под авторством Вадима Адаменко, но… с фотографией, на которой „спародирована“ знаменитая картина Леонардо да Винчи с библейским сюжетом „Тайная вечеря“. На ней сам Адаменко восседает за столом, воображая из себя Христа, окружив себя друзьями, словно „учениками“», — приводит издание слова одного из активистов.

Сам когалымчанин обвинений не признает. По его оценке, это провокация и проявление личной неприязни со стороны одного из координаторов «Русской общины».

Мужчину вызвали в полицию. Проводится проверка.