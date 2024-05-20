Госавтоинспекция Югры рассказала о статистике ДТП с мототранспортом

С начала апреля 2024 года на дорогах Югры произошло пять ДТП с участием мототехники. Один человек погиб, шестеро − получили травмы разной степени тяжести, рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Югры Максим Галушков. Четыре аварии случились по вине водителей автомобилей.

«Мотоцикл – это, в первую очередь, средство передвижения, а не способ злоупотребления высокими скоростями. Перед выездом на дорогу необходимо обязательно проверить исправность своей техники, а также позаботиться об экипировке», − обратил внимание глава ведомства.

Всего в этом году в Югре к ответственности за нарушения в области дорожной безопасности привлекли 188 мотоциклистов. Основные нарушения со стороны мотолюбителей – отсутствие необходимой категории на право управления данного вида транспорта, государственной регистрации в Госавтоинспекции, а также пренебрежение мотоэкипировкой.

Напоминаем, что мототехникой (мопедами и «легкими мотоциклами» с объемом двигателя до 125 куб.см) можно управлять подросткам старше 16 лет, при этом имеющим водительское удостоверение категории «А1, М».

Ранее, 15 мая, в Ханты-Мансийске легковушка столкнулась с мотоциклом.