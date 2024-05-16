Мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой в Ханты-Мансийске

Накануне, 15 мая, на улице Мира в Ханты-Мансийске водитель легковушки столкнулся с мотоциклистом. Это было единственное ДТП, зарегистрированное в округе за прошедшие сутки, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 16:47 на улице Мира в городе Ханты-Мансийск, 62-летний водитель «Lexus», по предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Honda» и совершил с ним столкновение. В результате ДТП 33-летний мотоциклист получил травмы», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в Югре пенсионер на «ВАЗе» столкнулся с лосем.