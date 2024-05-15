Во всех муниципалитетах Югры пройдут мероприятия, приуроченные к Семейному месяцу

В Семейный месяц, с 15 мая по 15 июня, в Югре пройдут культурно-досуговые, спортивные и познавательные мероприятия. Об этом рассказали в телеграм-канале «Югра. Официально».

«Все поколения смогут собраться вместе и провести время с пользой. Подвижный отдых, культурный поход, интеллектуальные битвы, спортивные состязания, уютные посиделки в кругу родных или все сразу — выбирай, куда отправиться с близкими. Все активности — от кулинарных поединков до лекций от ведущих специалистов — продлятся до 15 июня», − говорится в публикации.

План мероприятий можно посмотреть на сайте департамента социального развития Югры.

Например, сегодня до 12:00 в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5» пройдут консультации психолога по профилактике внутрисемейных конфликтов.