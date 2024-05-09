В Югре утверждена Концепция развития IT-отрасли до 2035 года

На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова, была одобрена Концепция развития отрасли информационных технологий на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Документ, разработанный региональным департаментом информационных технологий и цифрового развития, направлен на стимулирование роста IT-сектора в регионе.

«Реализация данной концепции позволит заложить основы для ускоренного развития отрасли, в том числе за счёт формирования экосистемы, благоприятной для стартапов, инноваций и технологического предпринимательства. Результатом этих усилий станет укрепление экономического потенциала Югры, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни населения автономного округа», – отметил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Ключевые направления, которые включает Концепция, охватывают «Цифровизацию здравоохранения», «Беспилотные системы», «Технологии искусственного интеллекта», и «Обработку больших объёмов данных». Планируется, что к 2030 году количество рабочих мест в IT-секторе увеличится с 17 тысяч до 66 тысяч, а количество IT-компаний вырастет с 390 до 1472. Ожидается также значительное увеличение налоговых отчислений от деятельности IT-отрасли с 589 миллионов рублей в 2024 году до 2,2 миллиарда рублей в 2030 году.

Концепция была одобрена после широкого общественного обсуждения, в котором приняли участие представители бизнеса, общественности и федеральные эксперты. Документ получил одобрение общественного совета при профильном департаменте.

По итогам 2023 года Югра заняла второе место среди российских регионов по уровню цифровой трансформации. В настоящее время в округе работают 390 IT-компаний, 50 из которых аккредитованы в реестре Минцифры России, а также 716 индивидуальных предпринимателей в данной сфере.