16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,8239   EUR  98,9461  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Число вакансий в Югре выросло на 18,5% в апреле

В апреле в Югре разместили более 11 тысяч вакансий

​Число вакансий в Югре выросло на 18,5% в апреле
Фото: ru.freepik.com

В апреле 2024 года в Югре разместили 11,4 тысяч вакансий, что на 18,5% превышает прошлогодний показатель. Чаще всего работодатели региона искали водителей, продавцов и менеджеров по продажам, рассказали аналитики hh.ru.

«Уровень конкуренции в регионе умеренный: почти 4 резюме на вакансию. Впрочем, есть профессиональные области, где этот показатель ниже. В частности, в розничной торговле на одну вакансию приходится 1,5 резюме, в автобизнесе – чуть меньше двух, в продажах и в медицине - чуть больше двух резюме на вакансию», — рассказала директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

В основном в Югре предлагают работу с полной занятостью (57% вакансий) и вахтовым методом (21%).

10 самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в ХМАО в апреле — в материале СИА-ПРЕСС.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:44, просмотров: 269, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Экс-главу Сургута Андрея Филатова выдвинули на пост независимого директора Utair 445
  2. ​Почти 10 тысяч портретов ветеранов поднимет в небо сургутская пилотажная группа «Барсы» 427
  3. ​В Сургуте прошел парад ретромобилей в честь Дня Победы 413
  4. ​В Югре прогнозируют подорожание продуктов 370
  5. ​Память об этой войне мы храним в каждой семье, в каждом сердце 324
  6. ​Александр Моор: Жители Тюменской области активно участвуют в благоустройстве городов 319
  7. ​Как проходит День Победы в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ 311
  8. В Югре планируют снизить уровень бедности и увеличить продолжительность жизни 305
  9. ​В Тюмени к 2027 появится домостроительный комбинат 301
  10. ​ТОП-10 фильмов о Второй мировой войне 280
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 10765
  2. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 4249
  3. ​22 место - у Сургута // Обзор СИА-ПРЕСС 2258
  4. Время, вперёд! Полвека назад в Сургуте… 2218
  5. ​В Сургуте мужчина выпал из окна 16 этажа 2110
  6. ​Администрация Сургута объяснила ситуацию с обслуживанием маршрутов №47, 45 и 13 2001
  7. ​В парке «За Саймой» ремонтируют мост 1972
  8. Сургутяне пожаловались Ксении Собчак на проблемы с транспортом 1930
  9. Нефтеюганск не получит королеву красоты в качестве мэра 1920
  10. Генпрокурор РФ Краснов определил нового Ханты-Мансийского межрайонного прокурора 1581
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 10765
  2. ​В Тюменской области прошло совещание по предупреждению последствий паводка 8132
  3. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 7446
  4. ​Оби кровавый берег. Год 1921 7237
  5. ​«Ожидаем лучшего, готовимся к худшему»: о риске подтоплений в Югре 6646
  6. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 6476
  7. До 200 тысяч и выше // Обзор СИА-ПРЕСС 5956
  8. ​Нефтеюганск получит нового мэра после ухода Эльвиры Бугай 5905
  9. «У семи нянек дитя без глазу» 5410
  10. ​В Мегионе школьников отправили на удаленку из-за пневмонии 5394

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика