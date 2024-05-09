В апреле в Югре разместили более 11 тысяч вакансий

В апреле 2024 года в Югре разместили 11,4 тысяч вакансий, что на 18,5% превышает прошлогодний показатель. Чаще всего работодатели региона искали водителей, продавцов и менеджеров по продажам, рассказали аналитики hh.ru.

«Уровень конкуренции в регионе умеренный: почти 4 резюме на вакансию. Впрочем, есть профессиональные области, где этот показатель ниже. В частности, в розничной торговле на одну вакансию приходится 1,5 резюме, в автобизнесе – чуть меньше двух, в продажах и в медицине - чуть больше двух резюме на вакансию», — рассказала директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

В основном в Югре предлагают работу с полной занятостью (57% вакансий) и вахтовым методом (21%).

10 самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в ХМАО в апреле — в материале СИА-ПРЕСС.