ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в ХМАО

Мы подготовили список самых высокооплачиваемых вакансий в ХМАО в апреле. Среди них - автомеханик, косметолог и инженер-электрик. Работодатели готовы платить этим сотрудникам от 200 тысяч рублей в месяц. Подробности - ниже.

Автомеханик-слесарь, до 250 тысяч

На зарплату до 250 тысяч рублей в ХМАО ищут автомеханика-автослесаря. Специалист должен уметь проводить ремонт легковых авто любой сложности, а также понимать причины поломки.

Стоматолог-терапевт, 200-300 тысяч

На традиционно высокую зарплату - 200-300 тысяч рублей - ищут стоматолога-терапевта. Главное требование к соискателю - стаж работы не менее трех лет.

Главный инженер, 200-250 тысяч

Специалисту с высшим техническим образованием и профильным опытом от трех лет предлагают стать главным инженером на предприятии с зарплатой 200-250 тыс. рублей. Работа предполагает командировки и выполнение широкого круга обязанностей.

Машинист крана, от 227 тысяч

В Кондинском ищут машиниста крана на зарплату от 227 тыс. рублей. От кандидата требуется опыт работы от 3 лет и профподготовка. Работать придется вахтовым методом на месторождении.

Врач-косметолог, от 200 до 350 тысяч

В Сургуте зарплату от 200 до 350 тысяч рублей предлагают врачу-косметологу. Клиника ищет специалиста с высшим медицинским образованием и опытом от 2 лет.

Машинист насосной установки, от 228 тысяч

В Нефтеюганске открылась вакансия машиниста насосной установки. Платить обещают от 228 тысяч рублей. Чтобы пройти конкурс, нужен опыт работы от 3 лет.

Мастер по ремонту телефонов, от 150 до 200 тысяч

Высокую зарплату - от 150 до 200 тысяч рублей - также предлагают мастеру по ремонту телефонов, ноутбуков и планшетов. Идеальный кандидат должен иметь стаж не менее трех лет и уверенные навыки BGA-пайки микросхем.

Региональный представитель, от 85 до 500 тысяч

Тот, кто готов много работать, может попробовать себя в качестве регионального представителя. Компания предлагает зарплату от 85 до 500 тысяч рублей. Основной доход строится на KPI. Придется ездить в командировки и искать новых клиентов.

Специалист в агентство недвижимости, 150-200 тысяч

Агентство недвижимости ищет начинающего специалиста, имеющего высшее образование и минимальный опыт в продажах. Работодатель обещает зарплату 150-200 рублей в месяц.

Инженер-электрик, от 255 тысяч

В число самых высокооплачиваемых попала и вакансия инженера-электрика. Компании подойдет кандидат с высшим техническим образованием, опытом работы с электронными и измерительными системами.