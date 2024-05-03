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​В Югре за неделю возникли один лесной и 10 ландшафтных пожаров

В Кондинском районе за неделю ликвидировали 10 возгораний сухой растительности

​В Югре за неделю возникли один лесной и 10 ландшафтных пожаров
Фото: unsplash.com

В ХМАО с начала пожароопасного сезона ликвидировали 10 возгораний сухой растительности и один пожар на землях лесного фонда. Все они возникли в Кондинском районе по вине местного населения, сообщает Природнадзор Югры. Сейчас действующих природных пожаров на территории региона нет.

Пожароопасный сезон действует в Югре с 26 апреля. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение штрафа по ч.1 ст.8.32 КоАП РФ: 15-30 тыс. руб. для граждан, 30-50 тыс. руб. — для должностных лиц, 100-400 тыс. руб. — для юрлиц.

В отдельных муниципалитетах округа в конце апреля установили особый противопожарный режим. Он действует на территории Кондинского, Советского, Березовского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Октябрьского и Березовского районов до 12 мая.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 163, комментариев: 0
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        }
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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