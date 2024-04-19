​ В ХМАО готовятся к лесным пожарам из-за жаркого лета

Предстоящее лето в ХМАО будет очень жарким, что повышает риск возникновения лесных пожаров. Такой прогноз дал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургутскому району ГУ МЧС по ХМАО-Югре Андрей Батраков.

«Ожидается, что температура воздуха грядущим летом превысит средние многолетние показатели», — сообщил «Вестнику» Батраков.

Уже в апреле начнется профилактика лесных пожаров. Пожароопасный сезон в ХМАО стартует с 26 апреля. В регионе будут патрулироваться земли лесного фонда вблизи населенных пунктов, места отдыха, популярные среди югорчан лесные участки, полосы отвода автомобильных и железных дорог, просеки линейных объектов.

Ранее стало известно, что в Сургутском районе планируется ввести особый противопожарный режим на период с 27 апреля по 12 мая. Жителям муниципалитета запретят, в частности, разводить огонь и готовить шашлык в лесу и на дачных участках.