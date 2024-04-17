В Сургутском районе на майские праздники установят особый противопожарный режим

В Сургутском районе планируется ввести особый противопожарный режим на период с 27 апреля по 12 мая. Информация об этом была озвучена на заседании муниципальной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

«В мае большое количество выходных дней, все люди едут на дачи – разводят костры, жарят шашлыки, жгут мусор и так далее. Чтобы избежать опасных ситуаций. мы в такие дни всегда вводим на межселенной территории и рекомендуем главам поселений вводить особый противопожарный режим. В это время особое внимание уделяется мерам противопожарной безопасности», - сообщила «Вестнику» начальник управления ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина.

Особый противопожарный режим предусматривает ряд ограничений для населения. Запрещается посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом пламени, в том числе на собственных жилых и дачных участках.

С 1 мая контроль за соблюдением правил на территории Сургутского района усилится, отмечает «Сургутская трибуна». Будут организованы профилактические рейды по многоквартирным жилым домам и по дачным садовым некоммерческим товариществам. С гражданами будут проводить беседы, а виновных - привлекать к административной ответственности.

В период действия особого противопожарного режима размер штрафов увеличится и составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа - от 30 до 60 тысяч рублей.