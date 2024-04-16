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​На открытии студенческой весны Наталья Комарова придумала новую традицию фестиваля

Губернатор ХМАО предложила создать гимн окружного фестиваля «Студенческая весна»

​На открытии студенческой весны Наталья Комарова придумала новую традицию фестиваля
Фото: Скрин видео Наталья Комарова / vk.com

Накануне, 15 апреля, в ХМАО состоялась церемония открытия окружного фестиваля «Студенческая весна». Во время своего выступления губернатор округа Наталья Комарова предложила участникам придумать гимн мероприятия. Трансляция фестиваля доступна на странице главы региона во «ВКонтакте».

«Фестивалю 21 год. Такого рода мероприятия вольно или невольно вырабатывают традиции. Я предлагаю вам вне конкурса сочинить, создать гимн нашего фестиваля, а на закрытии его впервые исполнить», — предложила Комарова.

Губернатор района добавила, что фестиваль для студентов — это возможность раскрытия талантов, которые могут пригодиться в будущем.

«Я очень рассчитываю на то, что вы увидите эту возможность, и она вам поможет в вашей дальнейшей жизни. Может быть, кто-то останется в творчестве, кто-то гармонично будет соединять в своей жизни какую-то профессию и увлечение творчеством. В любом случае это ваша возможность и ваш выбор», — обратилась Комарова к присутствующим.

На фестивале участники представили свои номера в нескольких концертных направлениях. Победителей окружного конкурса ждет поездка на всероссийский фестиваль.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 94, комментариев: 0
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