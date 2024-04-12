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Югорчане больше не будут получать выплату за рождение первенца

Единовременную выплату за первого ребенка в Югре отменили

Югорчане больше не будут получать выплату за рождение первенца
Фото: ru.freepik.com

Единовременную выплату за рождение первого ребенка в Югре будут выплачивать до 1 мая 2024 года. Ранее за первенца семьи могли получить 15 тысяч рублей. Теперь эти деньги перенаправят на другие меры поддержки. Изменения в окружной закон приняли депутаты думы ХМАО.

«Экономия по данному виду выплат за период 2024-2026 годов составит 177 570,7 тыс. рублей и будет перенаправлена на иные меры поддержки», — говорится на сайте парламента.

О новых мерах поддержки многодетных семей рассказали на 31 заседании думы. «Очень важная поправка, которая касается закона «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Если в предыдущей формулировке закона многодетная семья получала социальное пособие при достижении ребенком 18 лет, то сейчас, если старший ребенок будет учиться очно, то социальное пособие семье будет выплачиваться, пока ребенку не исполнится 23 года. На сегодняшний день порядка 40 тысяч семей получают такое пособие, а будут получать порядка 60 тысяч. То есть на 20 тысяч это количество будет увеличено. Это очень существенное решение», – рассказал спикер парламента Борис Хохряков, напомнили в «Сургутской трибуне».

Ранее стало известно, что в Сургуте отмечают рост рождаемости.


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Сегодня в 11:24, просмотров: 314, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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}
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