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​В Сургуте отмечают рост рождаемости

С начала года в Сургуте родились почти две тысячи малышей

​В Сургуте отмечают рост рождаемости
Фото: Депздрав ХМАО

С начала года в БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» родилось 1 829 малышей. Это 953 мальчика и 876 девочек. Кроме того, врачи приняли 22 двойни и одну тройню.

«Благодарю персонал Центра за отличную работу. Поздравляю семьи с пополнением. Напоминаю, мы всегда ждем вас здесь, где рождается счастье», — отметила президент Центра Лариса Белоцерковцева.

Она отметила, что в Сургуте наблюдается небольшой рост рождаемости. В прошлом году за первые три месяца появились на свет 1 773 ребенка. В марте 2024 года родилось 318 мальчиков и 263 девочки. Это превышает показатели марта 2023 года. Причем 206 случаях мартовским малышам помогали появиться на свет с помощью операции кесарева сечения.

Напоминаем, из сургутского Центра охраны материнства и детства выписали первых тройняшек, родившихся в 2024 году в ХМАО.


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