Спасатели Югры отправились в Курган для участия в ликвидации ЧС

Ранним утром, 11 апреля, группировка спасателей поисково-спасательной службы учреждения «Центроспас-Югория» отправилась в Курган. 20 человек выдвинулись в город для возможного участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«В связи со сложной паводковой обстановкой, сложившейся в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, для оказания помощи направлены 20 спасателей из всех поисково-спасательных отрядов учреждения (г. Ханты-Мансийска, Кондинского, Сургутского, Березовского, Белоярского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского районов)», − рассказали в пресс-службе учреждения.

Группа экипирована аварийно-спасательными автомобилями, моторными лодками, прицепами и другим аварийно-спасательным оборудованием.

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