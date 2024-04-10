Стоит ли бояться катастрофических последствий паводка в Югре

Россию затопило — больше всего пострадали Оренбургская область и город Орск. Ранее стало известно, что свыше 10,4 жилых домов оказались в воде в 39 регионах страны. К пику паводка готовится в Курганской области. Стоит ли переживать жителям Югры — в материале siapress.ru.

По всей России

В понедельник, 8 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать специальную комиссию по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В соответствии с данными информационных систем на территории Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов с 7 по 11 апреля прогнозируется продолжение повышения среднесуточных температур, процессов активного снеготаяния и вскрытия рек, сообщили в ТАСС со ссылкой на МЧС России. «Это может привести к дальнейшему подтоплению низменных участков и объектов транспортной инфраструктуры», — добавили в ведомстве.

Так, оперативные службы предупреждают, что вода в реках в Тверской, Костромской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае может подняться выше опасных отметок и вызвать подтопления населенных пунктов.

Тем временем уровень воды в реке Урал в Орске продолжает снижаться, он достиг отметки 904 сантиметра. Около 60 жилых домов, из них 12 многоквартирных, уже освободились от паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Готовы?

Власти Югры уверены, что паводок в округе не вызовет катастрофических последствий. По крайней мере в настоящий момент опасного подъема уровня воды в реках ХМАО не наблюдается. Между тем мониторинг водных ресурсов ведется круглосуточно. На месте работают 45 постоянных гидропостов, сообщили в пресс-служба правительства региона.

«Все что, касается подготовки. Она не происходит за день, два, и даже не за месяц. Она начинается практически с момента прохождения предыдущего сезона. Во-первых, нужно понимать, что может подтопить. Для этого собирается комиссия, которая определяет уровни подъема, подтоплений. И отсюда уже утверждается реестр подверженных подтоплению населенных пунктов. Это у нас есть — 46 населенных пунктов. Далее проводится мониторинг всей совокупностью органов. Плюс базы данных, программы, которые позволяют моделировать, прогнозировать, что будет при подъеме до определенного уровня. Этот момент налажен и изучен. Третий момент — закладывание финансовых и материальных резервов, в том числе при необходимости помощи населению. Пункты временного размещения определены. Это тоже все выполнено. По плану более 4,5 тысяч специалистов возможны к привлечению и более тысячи единиц техники, сюда входят и плавсредства и авиационные системы. Риск есть, если 46 пунктов подвержены. И весь перечисленный список средств всегда готовится по наихудшему сценарию. Ожидаем лучшего», — рассказал корреспонденту siapress.ru. начальник пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО Вадим Симоненко.

В регионе созданы аварийные бригады ― 4,6 тысячи человек и тысяча единиц техники. В полной готовности больше шести десятков пунктов временного размещения со всем необходимым.

Вместе с тем сегодня стало известно, что пиковые уровни воды в крупных реках ХМАО в ходе текущего весеннего половодья повсеместно ожидаются на 0,5-2 м выше 2023 года. Вскрытие рек прогнозируется на пять-девять дней раньше от среднемноголетних дат и на до девяти дней ранее прошлого года, сообщили ТАСС в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, 8 апреля уровень воды в Иртыше в районе Ханты-Мансийска был 53 сантиметра (+2). В настоящий момент он составляет 60 (+3) см.

А что в Тюмени?

На территории Тюменской области из-за неблагоприятного прогноза по паводку с 8 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

«Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Мы наблюдаем естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в наших реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким», – сказал Александр Моор.

Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС. Кроме того, важно запастись и бутилированной водой, чтобы не заразиться кишечными болезнями. Так, в Орске зафиксировали 27 случаев инфекции.

В настоящий момент известно, что четыре низководных моста в Аромашевском районе Тюменской области — в стадии подтопления.

Это подъезды к населенным пунктам:

д. Кармацкая;

д. Валгина;

д. Русакова;

д. Новоуфимская.

«Во всех населенных пунктах имеются объездные пути: д. Валгина и Русаковское сельское поселение — через д. Николаевка, д. Новоуфимская — через д. Ольгино, д. Ангарка, д. Кармацкая — через д. Большескаредная. Ситуация находится под контролем», — сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.

Информация оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС в Тюменской области на 10 апреля: