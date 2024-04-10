В Югре подросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Югре за неделю с 1 по 7 апреля заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 8,1%. При этом она ниже эпидемического порога на 18,3%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Сургуте (35,5%), а также в Нижневартовске (13%) и Нефтеюганске (9,9%). Рост заболеваемости отмечается в 14 муниципалитетах. Наибольший рост в Урае (на 43,2%), Березовском районе (на 42,7%) и Нижневартовском районе (на 41,5%). Заболеваемость в Ханты-Мансийске выше, чем на предыдущей неделе, на 11,5% и ниже эпидемиологического порога на 70,6%.

Заболеваемость гриппом зарегистрирована во всех муниципалитетах ХМАО, как и заболеваемость коронавирусом. При этом количество новых заболевших ковидом сократилось за неделю на 10,9%. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Сургуте (52%), Ханты-Мансийске (7,7%) и Мегионе (6,5%).