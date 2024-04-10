Власти Югры уверены, что паводок в округе не вызовет катастрофических последствий

Опасного подъема уровня воды в реках ХМАО не наблюдается. Мониторинг водных ресурсов в Югре ведется круглосуточно. На месте работают 45 постоянных гидропостов, сообщили в пресс-служба правительства региона.

«Уровень повышения воды в реках Югры не достигнет опасных значений», ― рассказали губернатору региона Наталье Комаровой эксперты на заседании оперштаба.

Помимо этого, в регионе созданы аварийные бригады ― 4,6 тысячи человек и тысяча единиц техники.

«В полной готовности больше шести десятков пунктов временного размещения со всем необходимым», ― добавили в сообщении.

Специалисты ожидают, что ледоход в этом году начнется на неделю раньше, чем обычно ― примерно в конце апреля.