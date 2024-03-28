58 уголовных дел возбудили в ХМАО за организацию незаконной миграции

В ХМАО прошла профилактическая операция, направленная на усиление контроля в сфере миграции. Полицейские проверили около 2500 объектов транспорта, строительства, торговли, промышленных зон, жилого сектора и мест компактного проживания иностранных граждан, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Полицейские составили 651 административный протокол за нарушения миграционного законодательства. Также они выявили 83 нарушения в сфере трудовых отношений. 76 иностранцев находились на территории РФ незаконно.

«В отношении 37 гостей из сопредельных Государств полицейскими приняты решения о неразрешении въезда на территорию России. 3 иностранца депортированы из страны. Аннулированы патенты и разрешения на работу у 14 приезжих. Принято решение об аннулировании разрешительных документов, дающих право на временное или постоянное проживание в России, у 16 мигрантов», - рассказали в пресс-службе полиции.

Органы дознания возбудили 58 уголовных дел за организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев.