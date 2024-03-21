«КамАЗ» и Ford столкнулись в ХМАО - погибли двое взрослых и ребенок

ДТП с тремя погибшими произошло сегодня, 21 марта, на 25 км трассе «Нягань - Талинка». В аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 11 часов дня. Предварительно установлено, что водитель Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом» под управлением 64-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Ford, в том числе ребенок, скончались на месте происшествия», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.