Лекция о Крыме пройдет в историческом парке «Россия – моя история. Югра»

В Сургуте 19 марта в 15:00 состоится просветительское мероприятие, посвященное 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Организатором выступает Общество «Знание», а местом проведения выбран Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Югра». Руководитель службы экскурсионно-методического обслуживания парка Андрей Никитин проведет лекцию об исторических предпосылках возвращения Крыма, достижениях в промышленности, туризме и социальной сфере Крыма и Севастополя за последние годы.

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный подчеркнул, что мероприятие направлено на укрепление единства и патриотизма, позволяя молодежи более глубоко познакомиться с историей и современностью Крыма и Севастополя. «Жители регионов России и Крыма всегда был одной большой семьей и предстоящие мероприятия позволят предметно говорить о тех событиях, которые помогли нам воссоединиться. Мы рады, что молодежь ближе познакомится с уникальными особенностями Крыма и Севастополя, достижениями региона в различных областях», – отметил Будный.

Праздничные события также пройдут в лектории Общества «Знание» на ВДНХ в рамках выставки «Россия». В павильоне 57 запланирован просветительский марафон «Крым: 10 лет с Россией».