Около восьми тысяч югорчан привлекли к работе на избирательных участках и комиссиях

Югра готова к проведению выборов президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. На 734 избирательных участках завершаются подготовительные процедуры. Все они оснащены камерами. При этом 510 участков, подключенные к порталу Ростелекома, будут транслировать работу комиссий в режиме онлайн, еще в 234 есть системы видеорегистрации.

«Наступил главный день подготовки к предстоящим выборам, предшествующий первому дню голосования. Сегодня мы доставляем на все участки избирательные бюллетени, готовим их к выдаче. На каждом из них должна быть печать, подпись членов комиссии и специальная защитная марка. Размещается технологическое оборудование. Ожидая высокую активность избирателей, мы предусмотрели установку дополнительных кабин для голосования. На участках настраиваются ракурсы видеокамер с учетом размещения оборудования, чтобы было видно все основные процедуры», – рассказал председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

Комиссии также прошли подготовку. На избирательных участках проведена проверка безопасности. Сегодня сотрудники правоохранительных органов берут под охрану помещения участков и избирательную документацию.

Подчеркнем, что сегодня заканчивается процедура досрочного голосования. В этом работе содействие оказывают нефтегазодобывающие компании. В Югре отмечается высокая активность граждан – в досрочном голосовании на сегодня уже приняли участие более 50 тысяч жителей отдаленных и труднодоступных местностей. Это рекордный показатель за все время проведения такой процедуры в рамках избирательных кампаний.

Большое внимание уделяют и обеспечению избирательных прав людей с ограниченными возможностями, в том числе маломобильных групп населения. «Помощь нам оказывают мориторинговая группа уполномоченного по правам человека в Югре, общественные организации инвалидов. На избирательных участках предусмотрено технологическое оборудование: увеличительные стекла с подсветкой, специально подготовленные кабины для голосования, трафареты, полиграфия с увеличенным шрифтом. Для маломобильных граждан помощь на участках оказывают волонтеры от муниципальных образований – по два человека на участок. Для слабослышащих и людей с нарушением слуха будет предоставлена возможность связаться с помощью мессенджеров в режиме онлайн с сурдопереводчиками, которые окажут содействие. Кроме того, в каждой участковой избирательной комиссии определен один человек, который будет отвечать за реализацию избирательных прав данной категории граждан. У него будет специальная нарукавная повязка желтого цвета с соответствующей символикой, чтобы люди в ограниченными возможностями знали, к кому обратиться за помощью», – рассказал председатель окружной избирательной комиссии.

В работе 734 участковых и 22 территориальных избирательных комиссий примет участие около восьми тысяч человек.