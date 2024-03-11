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Средний долг югорчан по кредитам вырос за год на 103 тысячи рублей

​ХМАО занял 39 место в России по уровню закредитованности

Средний долг югорчан по кредитам вырос за год на 103 тысячи рублей
Фото: ru.freepik.com

Югра заняла 39 место в рейтинге регионов России по уровню закредитованности населения. По данным на начало 2024 года, средний объем задолженности одного югорчанина составил почти 731 тысячу рублей. За год он вырос на 102,6 тыс. рублей. Такие данные представлены в исследовании РИА Новости.

«Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты на 1 февраля 2024 года у жителей ХМАО составляет 65,2%. Это соответствует 39 строчке рейтинга регионов по уровню закредитованности населения», — сказано в публикации.

Самой закредитованной, согласно рейтингу, стал Республика Тыва. Каждый житель там в среднем должен 893 тыс. рублей. За год объем задолженности увеличился на 341 тыс. рублей. В первую тройку антилидеров также вошли Республика Калмыкия и Тюменская область, где средний объем задолженности на одного человека составил 569 и 671 тыс. рублей соответственно.

Рейтинг РИА Новости построен на соотношении долга по кредитам к годовой заработной плате в регионе. Лидером рейтинга стала Ингушетия, где этот показатель равен 14,9%. Второе место занял Крым (29,5%), третье — Чечня (30,1%).


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Сегодня в 16:20, просмотров: 226, комментариев: 0
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