Прокуратура обнаружила десятки нарушений при добыче пресной подземной воды в ХМАО

Природоохранная прокуратура ХМАО проверила организации, у которых есть лицензии на добычу пресной подземной воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. В деятельности более 20 недропользователей выявили нарушения, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Установлены факты добычи вод в отсутствие технических проектов водозабора, предусматривающих основные параметры и технические решения добычи пресных подземных вод, без оформления горноотводных актов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода водозабора по лицензиям», - сообщили подробности в пресс-службе.

Кроме того, некоторые организации не разработали программы мониторинга подземных вод. «Зачастую деятельность на участках недр реализуется в отсутствие согласованного в установленном порядке плана (схемы) развития горных работ», - подчеркнули в ведомстве.

Всего за 2023 год недропользователи с нарушениями добыли на водозаборах в ХМАО свыше 50 млн кубических метров пресных подземных вод.

Прокуратура внесла в адрес организаций-нарушителей представления и возбудила 54 административных производства. В суды направлено 12 исков с требованием привести деятельность по добыче вод в соответствие с требованиями закона.