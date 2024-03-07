Медики Югры дополнительно получили более 995 миллионов рублей в 2023 году

В 2023 году 14 425 медицинских работников Югры получили специальную социальную выплату. Региональное Отделение СФР в течение года назначило и перечислило им 139 358 выплат на сумму более 995 миллионов рублей.

«Данная мера государственной поддержки будет действовать и в 2024 году. Медицинские организации продолжат ежемесячно направлять в региональное Отделение Социального фонда реестры работников, имеющих право на выплату. Поддержку получают все, кому полагается выплата: медики первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, работники станций и отделений скорой помощи», — отметила заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.

Социальная выплата финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых СФР в качестве межбюджетных трансфертов. Средства предоставляются на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передают эту информацию Отделению СФР. В течение семи рабочих дней после этого ОСФР перечисляет выплату. Средства переводятся на счета, реквизиты которых Отделению Социального фонда также представляет медорганизация.

Медработникам не нужно самим подавать заявление на выплату. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. Размер выплаты за месяц составляет от 4 500 до 18 500 рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации.