В Югре 61 процент горожан поддержали законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

Работающих родителей с тремя и более детьми могут освободить от уплаты НДФЛ. Такой законопроект внесли на обсуждение в Госдуму. Шесть из десяти экономически активных граждан Югры поддержали эту инициативу. Об этом сообщает SuperJob.

«61% жителей Югры поддерживают идею об отмене НДФЛ для работающих родителей многодетных семей. Мужчины одобряют законопроект чаще женщин (68 и 54% соответственно). Респонденты от 35 до 44 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Уровень поддержки идеи растет с увеличением доходов опрошенных: 55% среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 65% среди граждан, зарабатывающих более 100 тысяч рублей», — указали в сообщении.

Реже других об одобрении законопроекта говорили бездетные горожане (53%), чаще всего — родители многодетных семей (86%).