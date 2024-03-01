В Югре с начала года выросли цены на бензин и дизель

В ХМАО с начала 2024 года выросли цены на дизель и бензин. Дизель подорожал сильнее, его стоимость достигла почти 71,5 руб., сообщили в Росстате.

«В конце февраля средняя стоимость литра дизельного топлива составила 71,45 рубля. К началу 2024 года цена была на уровне 69,58 рубля», — цитирует Ura.ru сообщение ведомства.

Самое дорогое топливо нашли в Сургуте - 72,7 руб. за литр. Дешевле всего дизель обходится жителям Нижневартовска - 69,4 руб.

Что касается бензина, то сильнее всего с начала года подорожало топливо марки АИ-98. Его средняя стоимость по региону составляет 68,60 рубля за литр, уточняет издание.