В Нижневартовском района в ДТП с большегрузом пострадал человек

Накануне, 28 февраля, на автодороге «Сургут − Нижневартовск» произошло ДТП с пострадавшим. Виновником аварии стал водитель большегруза − его занесло на дороге, после чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем, рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Около 20:50 на 119 км автодороги «Сургут − Нижневартовск» Нижневартовского района, 32-летний водитель «FAW», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил занос автомобиля, выехав на полосу встречного движения, где столкнулся с «TOYOTA». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 34-летний водитель TOYOTA», − говорится в сообщении.

Ранее водитель «КамАЗа» получил травмы в страшном ДТП на трассе в Нефтеюганском районе.