Два большегруза столкнулись на югорской автодороге «Тюмень − Ханты-Мансийск»

Накануне, 27 февраля, на автодороге «Тюмень − Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошла авария с участием двух большегрузов. Водитель «SHACMAN» врезался с «КамАЗом», который ехал по «встречке», сообщает Госавтоинспекция.

«Около 21:15 на 805 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 45-летний водитель «SHACMAN», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «КАМАЗ», под управлением 58-летнего мужчины», − говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель «КамАЗа» получил травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали шесть ДТП, в которых шестеро человек получили травмы.