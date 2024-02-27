​На ремонт дорог Югры потратят больше денег, чем в предыдущие года

В Югре на дорожно-ремонтную кампанию потратят больше денег, чем в предыдущие годы. Шесть миллиардов – на участки регионального значения и 3,2 миллиарда − местного значения. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции.

«В отношении дорог местного значения мы договорились летом прошлого года на форуме «Команда Югры». И в развитие этих договоренностей, этих решений было принято такое решение о выделении на ремонт и создание новых дорог в муниципалитетах 3,2 миллиарда рублей. 28 объектов будут задействованы», − заявила Комарова.

Один из крупных объектов − автотрасса Югорск – Таежный (автодорога «Югра»). Также завершается проектирование участка на Куминский – граница Свердловской области. «Там у нас проект совместный со Свердловской областью. Свердловская область со своей стороны до границы с Югрой точно так же проектирует дорогу с тем, чтобы мы соединили и получили еще один выход за Урал в западную часть нашей страны», − добавила губернатор.

Ранее стало известно, что второй мост через Обь в Югре строят с опережением сроков.