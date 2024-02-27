Второй мост через Обь в Югре строят с опережением сроков

В Югре строительство второго моста через Обь идет с опережением сроков. Восемь из 16 опор уже готовы. Половина мостовых переходов по другим мостам, которые входят в состав этого, готовы больше, чем на 80%, рассказала в ходе пресс-конференции губернатор округа Наталья Комарова.

«В этом году 43 километра дорожного полотна будет подготовлено, земляные работы выполнены и начнем уже закрывать его асфальтобетоном. В отношении федерального участия – с этого года оно будет запланировано и, естественно, будет осуществляться», − добавила глава Югры.

Второй мост через Обь станет частью перспективных федеральных транспортных коридоров: Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск.