Югорчанин предстанет перед судом за совершение ДТП с четырьмя погибшими

В Нижневартовске перед судом предстанет 39-летний горожанин. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Авария случилась вечером 10 декабря на трассе «Нижневартовск-Радужный». Водитель «УАЗа» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем KIA.

«В нарушение правил дорожного движения в условиях недостаточной видимости, обусловленной темным временем суток, он не учел дорожные условия, вследствие чего допустил выезд машины на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем KIA. В результате ДТП водитель и трое пассажиров указанного автомобиля погибли», - рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры.