Губернатор Югры выступила на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Наталья Комарова выступила на панельной дискуссии «Клуб губернаторов» в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Глава Югры поделилась с коллегами опытом поддержки общественных и гражданских инициатив. Она рассказала, как 12 сентября на заседании рабочей группы Госсовета были рассмотрены не вошедшие в топ-100 «Сильных идей для нового времени» проекты в сфере социального предпринимательства и кинематографии. В частности, идея Елены Рожковой по созданию социальной франшизы, которая помогает решать проблему занятости земляков с ограниченными возможностями здоровья, например – обучение профессии «Мастер по изготовлению ключей».

«Предлагаю Агентству стратегических инициатив привлекать таких активных социальных предпринимателей, как Елена Рожкова, в качестве экспертов Национальной социальной инициативы. Полагаю, что это будет крайне полезно», – приводит мнение Натальи Комаровой департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Еще один интересный кейс – комплексное сопровождение полезных идей региональными институтами развития. Например, инициатива по восстановлению водоемов «АкваОазис», которая призвана в три раза ускорить регенерацию водных объектов и в три с половиной раза снизить себестоимость обогащения их кислородом. В итоге прошедшие такие процедуры водоемы могут быть использованы как карбоновые полигоны. «Нами оказано сопровождение проекта в получении гранта Фонда содействия инновациям “Старт” в размере трех миллионов рублей, организован поиск партнеров как в России, так и за рубежом. Проект также вошел в топ-1000. Он решает проблему восстановления водоемов и дальнейшего поддержания экологического состояния воды и прибрежной территории», – подчеркнула Наталья Комарова.