В Югорске задержали мошенника с сайта знакомств

В Югорске полицейские задержали жителя Казани, который обманывал женщин на сайте знакомств. Одной из пострадавших стала 50-летняя жительница города, которая лишилась крупной суммы денег после знакомства с мошенников, сообщили в пресс-службе ОМВД по Югорску.

Женщина рассказала полицейским, что познакомилась с приятным мужчиной. После непродолжительного общения он рассказал ей о своих проблемах и попросил в долг 200 тысяч рублей. Проникнувшись рассказом, югорчанка перевела деньги мужчине, после чего тот перестал выходить на связь.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Казани, переехавший в Югорск.

«Задержанный признался, что зарегистрировался на сайте знакомств для извлечения собственной выгоды. На интернет-площадке он знакомился с разными женщинами, входил в доверие и под различными предлогами просил у них деньги взаймы, впоследствии не собираясь исполнять свои обязательства. На его уловки попалась югорчанка», - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.