Главный врач Югры высказался о ситуации со вспышкой кори в регионе

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем подкасте высказался о росте заболеваемости корью и коклюшем. Врач озвучил страшную статистику в телеграм-канале.

«Совершенно неблагодарная и дремучая работа антипрививочников и антиваксеров привела к тому, что неиммунная прослойка выросла. Выросло число тех, кто не защищен своим собственным иммунитетом, который формируется с помощью вовремя выполненной вакцинации, − заявил Алексей Добровольский. − Сегодня это корь. А что будет дальше? Дифтерия, краснуха, полиомиелит? Студенту курса, изучающего такой предмет, как детские инфекционные болезни, теперь можно не только показать картинку в книге или ролик в интернете, но и реального изнурительно надсадно кашляющего коклюшного ребенка или пятнисто-популезную сливающуюся сыпь у болеющего корью».

По его словам, только за январь в округе − более 100 случаев кори. За весь 2023 год − 124 заболевших, за 2022 − ноль.

Главный врач также запустил опрос «Что делать с отказавшимися вакцинироваться от кори, коклюша, краснухи?» и предложил несколько ответов на выбор. Югорчане поддержали серьезные ограничения для непривитых детей и взрослых.