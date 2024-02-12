Югорчане поддержали серьезные ограничения для непривитых детей и взрослых

Каждый третий югорчанин (31%) выступает за запрет непривитым детям и взрослым посещать детские сады, школы и торговые центры. Это следует из результатов опроса, запущенного в телеграм-канале директора окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского. Чиновник обратился к подписчикам с вопросом «Что делать с отказавшимися вакцинироваться от кори, коклюша, краснухи?» и предложил несколько ответов на выбор.

29% респондентов поддержали такую меру, как «обязать непривитых самим оплачивать лечение в случае заболевания». Еще 14% считают, что непривитые должны самостоятельно оплачивать лечение тех, кого они заразили. 10% в качестве борьбы с непривитыми предлагают обязать их покупать полис ОМС за собственные средства. 3% югорчан считают, что непривитые должны носить маски в общественных местах под угрозой штрафа.

13% респондентов выступили за то, что не желающих прививаться югорчан следует «понять и простить».

По данным Роспотребнадзора, Югра стала вторым регионом в России, где наблюдается самая высокая заболеваемость корью. С начала 2024 года в округе выявили 106 заболевших опасной инфекцией.