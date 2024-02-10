18 беспилотников и 12 видеокамер докупят в ХМАО для борьбы с лесными пожарами

В ХМАО в 2024 году дополнительно приобретут 12 видеокамер и 18 беспилотных аппаратов, которые помогут бороться с лесными пожарами. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова в ходе совещания в Кургане по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

«В мае прошлого года в Югре для повышения эффективности мониторинга природных возгораний ввели в эксплуатацию систему «Лесохранитель». Оборудование обнаруживает очаги пожара на ранней стадии, оповещает в автоматическом режиме службы пожаротушения, отслеживает распространение огня. На сегодняшний день установлены 79 камер видеомониторинга. В этом году поставим ещё 12 видеокамер. За время работы система выявила и отследила 88 природных пожаров», - рассказала глава региона.

Также в текущем году увеличат численность парашютной группировки – до 251 человека.