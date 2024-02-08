Югорчане получили штрафы от Роспотребнадзора на сумму свыше 10 млн рублей

В 2023 году сотрудники Управления Роспотребнадзора по ХМАО выписали штрафы на сумму свыше 10 млн рублей. Наказанию подверглись компании и учреждения, при проверке которых были выявлены нарушения. Всего в прошлом году санврачи провели 547 проверок: 231 плановую и 316 внеплановых. По их результатам возбудили 757 дел об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«По итогам рассмотрения всей совокупности административных материалов вынесено 831 постановление об административном правонарушении, из них 691 постановление об административном штрафе на сумму 10 087700,0 рублей (десять миллионов восемьдесят семь тысяч семьсот рублей). Административное наказание в виде предупреждения назначалось в 135 случаях», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в 2023 году Роспотребнадзор направил в суды 57 материалов дел. После их рассмотрения на 26 организаций наложили штрафы на общую сумму 699 тыс. рублей, еще 10 объектов обязали приостановить деятельность.