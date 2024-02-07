Представитель СФР Югры ответила на вопросы югорчан об изменениях в услугах Социального фонда

Югорчане смогли задать вопросы об изменениях в услугах Социального фонда в 2024 году через социальные сети, а также сервис «Решаем вместе». На них ответила заместитель отделением Социального фонда России по округу Ольга Галюк в прямом эфире на площадке ЦУР. Особое внимание она обратила на нововведения в материнском капитале.

«Если до 1 февраля, и вам уже поступила первая выплата, то вам индексируют остаток по сумме, если после 1 февраля, и вы еще не получили выплату, то будет индексирована вся сумма», − ответила Ольга Галюк на вопрос об индексации выплат из средств маткапитала.

Проверить остаток маткапитала можно на портале госуслуг. Для этого необходимо войти в личный кабинет в раздел «Услуги» – «Категории услуг» – «Семья и дети» – «Сертификат на материнский капитал» – «Выдача выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал».

Кроме того, на средства маткапитала семьи теперь могут сделать реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. «Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома», − подчеркнула заместитель отделения СФР.

Еще одно нововведение коснулось отдельных категорий мужчин с правом на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.

Ольга Галюк ответила на вопросы и о других изменениях в социальной сфере. Так, с начала года ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом может быть установлена родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, как неработающему, так и осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени (в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому).

С этого года родитель, состоящий в трудовых отношениях и находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, относится к категории работающих. Вместе с тем, если родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и при этом по соглашению сторон трудового договора ему установили неполное рабочее время, то он имеет право на установление ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом.

Более подробная информация о том, что изменилось в услугах Социального фонда в 2024 году − в интервью. Также эфир сохранен в группе «ЦУР Югры» во «ВКонтакте».