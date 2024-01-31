Представитель СФР по Югре − о том, что изменилось в услугах Социального фонда в 2024 году

С 1 января 2024 года произошел ряд изменений и нововведений в социальной сфере. Например, произошла индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров, а также автоматически были пересчитаны размеры детских пособий. Что еще изменится в услугах Социального фонда в 2024 году − рассказала заместитель управляющего Отделения СФР по Югре Ольга Галюк в прямом эфире на площадке РИЦ «Югра».

– Давайте еще раз уточним, что изменилось для югорчан в рамках услуг Социального фонда?

– Давайте начнем с самого волнующего всех югорчан вопроса – индексации пенсий, выплат и пособий. Прежде всего с января увеличены страховые пенсии неработающих югорчан. Согласно подписанному Президентом федеральному закону, повышение составило 7,5% вместо ранее планировавшихся 4,6%.

Индексация затронула более 311 тысяч получателей страховых пенсий, чьи выплаты были в среднем увеличены на 2 389 рублей в месяц. В результате средний размер пенсии у неработающих югорчан вырос до 33 790 рублей. Стоимость коэффициента повышена со 123 до 133 рублей. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличился с 7 567 до 8 134 рублей.

– Расскажите, как изменились требования для пенсии по старости?

– В 2024 году возраст выхода на пенсию по старости не изменился. Стать пенсионерами смогут женщины, родившиеся в 1964 году, то есть в возрасте 60 лет, и мужчины, родившиеся в 1959, — в 65 лет.

Снижение общеустановленного пенсионного возраста на пять лет возможно при наличии не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и страхового стажа — не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) —28,2.

Хочу напомнить, что узнать количество уже имеющихся индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на портале госуслуг. При этом если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него есть возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных.

– С января 2024 года повысился прожиточный минимум. Как это повлияло на меры социальной поддержки населения?

– Согласно подписанному Президентом закону о федеральном бюджете, в январе повысился прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. В Югре сумма прожиточного минимума на детей в 2024 году составляет 20 467 рублей.

Например, до Нового года единое пособие на детей в Югре составляло от 9 840 до 19 680 рублей (50% или 100% прожиточного минимума ребенка соответственно). После индексации прожиточного минимума выплата станет больше на сумму от 393,5 до 787 рублей в месяц и составит от 10 233,5 до 20 467 рублей. Для беременных женщин единое пособие будет повышено чуть больше и в среднем составит от 11 137 до 22 274 рублей в месяц.

Кроме единого пособия также повышены и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму. Например, ежемесячное пособие на первого ребенка до трех лет или ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет.

Все повышения в январе Социальный фонд осуществил беззаявительно, поэтому югорчанам не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах.

– Это все повышения, которые ожидаются на сегодняшний день или еще будут?

– Еще одно повышение нас ждет с 1 февраля. Социальный фонд проиндексирует на 7,4% материнский капитал. Размер маткапитала на первого ребенка составит 630,4 тысяч рублей, на второго ребенка составит 833 тысячи рублей. Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Если, например, на сертификате осталось 135 тыс. рублей, то эта сумма будет проиндексирована на 7,4%.

Проверить остаток маткапитала можно на портале госуслуг. Для этого необходимо войти в личный кабинет в раздел «Услуги» – «Категории услуг» – «Семья и дети» – «Сертификат на материнский капитал» – «Выдача выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал».

– Это ведь не все новшества, связанные с маткапиталом?

– Да, верно. С 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению.

Увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из средств материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. В прошлом году это было возможно в течение первых 3 месяцев с рождения, сейчас такая возможность у родителей действует в течение полугода после появления ребенка.

Расширился перечень способов на что можно направить материнский капитал. Теперь семьи смогут осуществить реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома.

Еще одно нововведение коснется отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.

– Многих волнует вопрос вырастут ли в этом году больничные и декретные выплаты?

– Пособия по беременности и родам и выплаты по больничному листу вырастут в 2024 году почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день вырастет с 2 736,99 рублей до 4 039,73 рублей. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тысяч рублей в месяц вместо 33 тысяч рублей в месяц, как в прошлом году.

– Правда, что сохранены пособия по уходу за ребенком при выходе на работу?

– Да, с 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.

Также, с 1 января вступил в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью родителям и опекунам, работающих на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 15 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента) по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

– Что еще нового нас ждет в мерах социальной поддержки в этом году?

– В этом году нас ждет расширение проактивных услуг. Что это значит? Проактивный формат предполагает, что гражданам не нужно самостоятельно обращаться за назначением выплаты и предоставлять какие-либо документы. Социальный фонд будет сам оформлять меры поддержки на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия.

С 1 января Социальный фонд перешел к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Теперь Фонд назначает выплаты в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца.