16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,2299   EUR  97,4009  

Новости

Больше новостей
За последние несколько месяцев вы стали употреблять алкоголь...
Комментировать
0
Оцените качество уборки снега в Сургуте в январе
Комментировать
0
Больше опросов

​На югорской трассе большегруз «Урал» отбросило на легковушку

Водитель большегруза спровоцировал аварию на автодороге Октябрьского района в Югре

​На югорской трассе большегруз «Урал» отбросило на легковушку
Фото: ГАИ Югры

В четверг, 1 февраля, на автодороге Октябрьского района Югры произошла авария с двумя большегрузами. 56-летний водитель «SHACMAN» не справился с управлением из-за быстрой скорости, чем спровоцировал ДТП.

«На 41 км автодороги «Нягань-Талинка» Октябрьского района, 56-летний водитель «SHACMAN», по предварительным данным, не учел безопасную скорость движения, дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением и допустил наезд на стоящее на проезжей части из-за поломки транспортное средство «Урал», которое по инерции отбросило на впереди стоящее авто «УАЗ», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

В результате ДТП все три водителя получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали пять человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:36, просмотров: 174, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутяне заметили новый арт-объект 880
  2. ​В топ-3 коррумпированных городов Югры попал Сургут 792
  3. ​Как ребенку до 14 лет выехать за рубеж по новым правилам? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 647
  4. Сургутские врачи помогли 37-летней пациентке со сложными патологиями стать мамой 600
  5. Семьи Сургутского района встанут на лыжи 589
  6. В аэропорту Нижневартовска на 11 часов задержали самолет Utair 588
  7. ​Активность югорчан в сервисах для видеоконференций увеличилась в разы 562
  8. ​«Исполнит желание путешественника»: гору Неройка в Югре назвали местом силы 541
  9. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 467
  10. ​Александр Моор призвал не бояться многодетности 465
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 5015
  2. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 2365
  3. Избранный. На все 100! 2244
  4. ​Приехавшие за последние 15 лет в Югру люди не дали такого же нового экономического роста, который сделали специалисты первой волны освоения севера 2040
  5. ​Мария Франц: «Хроническая сердечная недостаточность начинается с одышки» 1842
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 января? // АФИША 1651
  7. Оксана Сидлецкая: ​«Дефицит кадров останется корневой проблемой рынка труда и в 2024 году» 1488
  8. ​В Югре объявили карантин по трихинеллезу из-за медведя 1470
  9. ​Причины алкоголизации россиян очевидны, но и методы решения проблемы тоже понятны – смотрите на опыт Скандинавии 1450
  10. Захватывающие сериалы января // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1419
  1. ​В пятницу в Сургуте потеплеет, но ненадолго. Рождество будет морозным 10949
  2. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 5015
  3. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 4899
  4. ​В Югре проиндексировали социальные выплаты 4832
  5. ​В январе в Ханты-Мансийской ОКБ будет запущен новый томограф 4407
  6. Полвека назад в Сургуте… 4081
  7. ​СИА-ПРЕСС 2023. Бездомный года. Переезд для «Петрушки» 3282
  8. В Сургуте пройдет благотворительный хоккейный матч 3194
  9. ​Как, опять спортзал?! 3096
  10. Югорские морозы сдвинули график вывоза мусора 2942

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика