Высокий уровень коррупции выявили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске

Лидерами по уровню коррупции в Югре за 2023 год стали Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Чаще всего в прошлом году в округе давали и брали взятки, занимались коммерческим подкупом и мошенничеством. Об этом сообщает «Вестник» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Югре.

«В 2023 году наиболее часто факты коррупции выявлялись в городах Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск», – говорится в сообщении.

Подчеркнем, что в 2023 году югорские следователи возбудили 256 уголовных дел по коррупции, привлекли − 104 лица. За год им удалось выявить и арестовать имущество фигурантов на 368 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что нижневартовский военком Марс Сафаров собирается в отставку после громкого коррупционного скандала.