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Почти всех детей-сирот в ХМАО обеспечили жильем, сообщили в прокуратуре

​53 уголовных дела о коррупции возбудили в ХМАО по итогам прокурорских проверок

Почти всех детей-сирот в ХМАО обеспечили жильем, сообщили в прокуратуре
Фото: прокуратура ХМАО

В ХМАО в 2023 году прокуроры выявили свыше 27 тысяч нарушений закона. К ответственности привлекли 6,2 тысячи виновных лиц, возбудили 201 уголовное дело. Информация об этом была озвучена на расширенном заседании коллегии прокуратуры округа, где подвели итоги работы за прошлый год.

«Важнейшим направлением работы оставался надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. В минувшем году выявлено свыше 1,8 тыс. нарушений, 6 чиновников уволено в связи с утратой доверия, по материалам проверок возбуждено 53 уголовных дела», - сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

Также в минувшем году в ХМАО погасили долги по зарплате в размере 923 млн рублей. Защитили права более 600 участников долевого строительства, из реестра «проблемных» исключили 7 объектов.

Сотрудники прокуратуры восстановили права свыше 2 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья. Практически всех детей-сирот обеспечили жильем. В полтора раза выросла взыскиваемость алиментов.

«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Зайцев С.П., в своем выступлении обратил внимание коллег на проблемные участки [...] В первую очередь указано на необходимость усиления надзора по соблюдению прав граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, а также в целом наведения порядка в жилищно-коммунальной сфере», - добавили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 193, комментариев: 0
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