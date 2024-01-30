Жители Югры задолжали за ЖКУ более миллиарда рублей

В Югре местные жители задолжали за ЖКУ сумму, равную стоимости 125 квартир. Это более миллиарда рублей, рассказали в «Вестнике» со ссылкой на главного судебного пристава Елену Ловандо.

«Остаются неисполненные производства, в их числе и те, что исполнить невозможно из-за отсутствия у должников имущества и недостаточного дохода», − подчеркнула Елена Ловандо.

Вместе с тем, в 2023 году на баланс приставов поступило свыше 32 тысяч исполнительных производств. Удалось вернуть − более миллиарда долгов и закрыть больше половины исполнительных производств.

Ранее стало известно, что свыше пяти миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов.