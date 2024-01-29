У большинства пациентов в Югре нашли онкологию на ранних стадиях

В Югре за последний год врачи выявили 4 662 человека, страдающих онкозаболеваниями. На сегодняшний день на учете у специалистов состоит более 37 тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«В 2023 году из вновь выявленных случаев заболеваний у мужчин чаще всего регистрировался рак предстательной железы, на втором месте – рак легкого, на третьем – рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, на втором месте – рак толстого кишечника, на третьем − рак кожи», − главный онколог Югры Евгений Билан.

Подчеркнем, у 61,2% пациентов рак выявили на ранних стадиях – первой и второй.

Ранее главный онколог Югры рассказал, при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу.